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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt

Willich-Wekeln (ots)

Zwischen Freitag, 19. Juni, 13 Uhr und Montag, 22. Juni, 18:15 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bernsteinweg in Wekeln. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendete Schmuck. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (478)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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