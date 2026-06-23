POL-VIE: Willich-Wekeln: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt

Nettetal-Breyell (ots) - In der Nacht zum 22. Juni kam es in der Straße Berger Feld in Nettetal zu zwei Einbrüchen. Gegen 02:15 Uhr meldete der erste Eigentümer einen Einbruch in ein Büro mit angrenzender Wohnung. Kurz zuvor war der Eigentümer durch ein Geräusch wach geworden. Wenig später hörte er erneut Geräusche aus dem Erdgeschoss und sah den Lichtschein ...

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