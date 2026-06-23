Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Nächtliche Einbrüche - Zwei Einbrüche im Berger Feld

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht zum 22. Juni kam es in der Straße Berger Feld in Nettetal zu zwei Einbrüchen. Gegen 02:15 Uhr meldete der erste Eigentümer einen Einbruch in ein Büro mit angrenzender Wohnung. Kurz zuvor war der Eigentümer durch ein Geräusch wach geworden. Wenig später hörte er erneut Geräusche aus dem Erdgeschoss und sah den Lichtschein von Taschenlampen. Daraufhin alarmierte er die Polizei und rief dem unbekannten Tatverdächtigen etwas zu, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch im Gebäude aufhielten, wurde das Objekt mit einem Diensthund durchsucht. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg. Sämtliche Büroräumlichkeiten waren durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Am Morgen gegen 05:30 Uhr ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein. Ein Mann, der eine Werkstatt im Berger Feld betreibt, hatte einen weiteren Einbruch gemeldet. Der Einbruch ereignete sich zwischen 01:45 Uhr und 02:20 Uhr. Ein unbekannter Tatverdächtiger gelangte gewaltsam über ein Fenster ins Innere der Werkstatt. Der Dieb nahm Bargeld und einen E-Scooter mit. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (477)

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