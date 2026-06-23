Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Unfall auf der Hauptstraße - Autofahrer positiv auf Kokain getestet

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind auf der Hauptstraße in Elmpt zwei Autos zusammengestoßen. Ein 22-jähriger Niederkrüchtener war gegen 23.20 Uhr in Richtung Roermonder Straße unterwegs gewesen und aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. In Richtung Brüggen fuhr ein 65-Jähriger aus Brüggen. Er versuchte noch, auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein Drogen-Schnelltest bei dem 22- Jährigen verlief positiv auf Kokain. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, deren Ergebnis noch nicht vorliegt. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. /hei (482)

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