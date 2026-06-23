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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss - leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Bei einem Unfall auf der Weiherstraße in Waldniel hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag eine 58-jährige Niederkrüchtenerin verletzt. Sie musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 0.20 Uhr war sie mit ihrem Fahrrad auf der Weiherstraße mit einem 54-jährigen Schwalmtaler kollidiert, der gemeinsam mit ihr ebenfalls auf dem Rad unterwegs war. Das hinzugerufene Streifenteam hatte den Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken haben könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Er ergab einen Wert von ungefähr 1,6 Promille. Das Ergebnis der anschließenden Blutprobe liegt noch nicht vor.

Zu der Anzeige wegen des Alkohols am Lenker kommt noch die Nachricht an das Straßenverkehrsamt. Denn auch auf dem Fahrrad gibt es Promillegrenzen.

Die absolute Fahruntüchtigkeit liegt dort bei 1,6 Promille. Wenn man aber bei niedrigeren Werten ab 0,3 Promille Ausfallerscheinungen zeigt oder einen Unfall hat, gilt das als "relative Fahruntüchtigkeit" und kann Konsequenzen haben. Bis hin zu einem Führerscheinentzug oder einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

Das Fahrrad ist nicht in jedem Fall eine geeignete Alternative, wenn man Alkohol trinkt und deshalb nicht mehr Auto fährt. /hei (481)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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