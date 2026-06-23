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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Unfall fordert zwei leicht verletzte Frauen - Verkehrskommissariat ermittelt

Willich-Anrath (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autos im Kreuzungsbereich Brückenstraße/Clörath. Eine 22-jährige Willicherin fuhr auf der Brückenstraße und wollte nach links in die Clörathstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 41-jährigen Düsseldorferin, die in der Straße Clörath in Richtung Süchteln fuhr. Bei dem Unfall wurden sowohl die Willicherin als auch die Düsseldorferin leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. /jk (490)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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