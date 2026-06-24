Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Fahrradtraining für Kinder mit Down-Syndrom

Kreis Viersen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Viersen bietet in Kooperation mit der VHS des Kreises Viersen am Freitag, 24. Juli 2026, von 10 bis 13 Uhr ein kostenloses Fahrradtraining für Kinder mit Down-Syndrom an. Veranstaltungsort ist die Begegnungsstätte in Niederkrüchten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder bereits Fahrrad fahren können und ein eigenes Fahrrad mitbringen. Gemeinsam werden Bewegungsabläufe, Gleichgewicht, Koordination sowie der sichere Umgang mit dem Fahrrad trainiert. Zudem erhalten die Eltern praktische Tipps, wie sie ihre Kinder im Straßenverkehr unterstützen und auf anspruchsvolle Verkehrssituationen vorbereiten können. Das Training wird von Polizeihauptkommissarin Daniela Michiels von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Viersen geleitet. Weitere Informationen zum Training sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Internetseite der VHS des Kreises Viersen: https://www.kreis-viersen-vhs.de/programm/kurssuche/kurs/Fahrradtraining-fuer-Kinder-mit-Down-Syndrom/E7152101#inhalt /jk (489)

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