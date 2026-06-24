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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: 16-jährige E-Scooter-Fahrerin bei "Dooring" Unfall leicht verletzt

Willich (ots)

Polizei gibt Präventionstipp

Am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr wurde eine E-Scooter-Fahrerin bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Bahnstraße in Willich leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 42-jähriger Autofahrer aus Willich sein Fahrzeug am Straßenrand in Richtung Ortskern geparkt. Als eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin auf der Straße an dem Auto vorbeifuhr, öffnete der Autofahrer seine Fahrertür. Die Jugendliche konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit der geöffneten Autotür kam. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos von innen grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff", also mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden. rb (488)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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