Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Motorradfahrer übersehen - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße bei Gutenstein ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein 65 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 83-jähriger Ford-Fahrer war in Richtung Thiergarten unterwegs und wollte in Richtung Ortsmitte Gutenstein abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigen 65-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Biker von seinem Motorrad geschleudert und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Sowohl der Ford, als auch die BMW, mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die L 277 im Bereich der Unfallstelle bis kurz nach 12 Uhr voll gesperrt.

Meßkirch

Betrunken hinterm Steuer

Knapp zwei Promille hat ein Alkoholtest am Donnerstagabend bei einem 51-jährigen Autofahrer ergeben, der nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Passanten hatten die Polizei verständigt, weil der Mann gegen 21.30 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes durch lautes Schreien aufgefallen war. Der 51-Jährige soll dabei einen alkoholisierten Eindruck gemacht und im Anschluss mit einem Fahrzeug weggefahren sein. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten den Mann wenig später an der Halteranschrift antreffen. Aufgrund seiner Alkoholisierung veranlassten die Polizisten zwei Blutentnahmen in einer Klinik und beschlagnahmten den Führerschein des 51-Jährigen. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bingen

Nach Streifvorgang weitergefahren

Um Hinweise zu einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten bittet das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag. Der Unbekannte war gegen 12 Uhr mit einem silbernen Mercedes auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen unterwegs, als er kurzzeitig auf die Gegenfahrspur gekommen sein und dort den Mercedes eines entgegenkommenden 82-Jährigen gestreift haben soll. Dabei wurde der Außenspiegel des Seniors abgerissen, der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro beziffert. Der Wagen eines nachfolgenden Verkehrsteilnehmers wurde dabei von Splittern getroffen und möglicherweise ebenfalls beschädigt. Der Unbekannte, an dessen Fahrzeug ebenfalls der Außenspiegel beschädigt sein dürfte, setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Radlerin stürzt bei Ausweichmanöver - Polizei bittet um Hinweise

Leichte Verletzungen hat eine 72 Jahre alte Fahrradfahrerin am Donnerstagmittag erlitten, als sie bei einem Ausweichmanöver gestürzt ist. Die Seniorin war kurz nach 13 Uhr auf dem Radweg im Bereich eines Supermarkts in der Sigmaringer Straße unterwegs. Ihr kam eine dreiköpfige Gruppe Fußgänger entgegen, hinter der sich ein bislang unbekannter Rollerfahrer befand. Dieser soll gehupt und mit unverminderter Geschwindigkeit zum Überholen der Fußgänger angesetzt haben. Um eine Kollision mit ihm zu vermeiden, bremste die 72-Jährige und wich aus. Dabei stürzte sie. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter, während die Fußgänger sich um die Seniorin kümmerten. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet unter Tel. 07574/921687 um Hinweise zu dem Rollerfahrer sowie zu den drei Helfern.

Krauchenwies

Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit Schulbus

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der L 456 am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Der 42 Jahre alte Lenker eines Omnibusses, der mit rund zwei Dutzend Schülern besetzt war, bemerkte auf Höhe der Kläranlage zu spät, dass ein vorausfahrender 46-jähriger VW-Fahrer nach links abbiegen wollte. Trotz eines Bremsmanövers prallte der Omnibus in das Heck des VW Caddy. Dieser wurde durch die wuchtige Kollision mehrere Meter auf die Gegenfahrspur geschoben. Der 46-Jährige sowie ein 11-Jähriger, der zum Unfallzeitpunkt im Mittelgang des Busses stand, erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 23.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Unbekannter entwendet während Autowäsche Geldbörse

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 13 Uhr im Bereich der Autowaschboxen in der Schwarzenbacher Straße aus einem unverschlossenen Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Während die Fahrzeugbesitzerin den Wagen wusch, nahm der Unbekannte offenbar den Geldbeutel vom Rücksitz. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

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