Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt auf der BAB A7

Bad Hersfeld (ots)

Am 10.06.2026 gegen 01:00 Uhr geriet ein Sattelzug auf der Bundesautobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Kirchheimer Dreieck, vermutlich durch einen technischen Defekt, in Brand. Die Flammen erfassten die gesamte Fahrzeugkombination sowie die aus Baumaterialien bestandene Ladung.

Der 50-jährige Fahrer aus dem Landkreis Regensburg konnte sich aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.

Durch die Feuerwehren Kirchheim und Bad Hersfeld konnte der Brand gelöscht werden. Die Löscharbeiten dauerten bis 03:45 Uhr an.

Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, so dass der Verkehr über den linken, der drei vorhandenen Fahrstreifen, fließen konnte.

Ein "Wermutstropfen" muss hier jedoch wieder einmal angesprochen werden. Leider haben viele LKW-Fahrer im Stau keine Rettungsgasse gebildet und auch den dritten Fahrstreifen mit ihren Fahrzeugen blockiert. Dies hatte zur Folge, dass die Einsatzkräfte der Autobahnmeisterei und auch die Fahrzeuge der Abschleppdienste mit erheblicher Verspätung am Einsatzort eintrafen.

Gefertigt:

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK, Buschbacher

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