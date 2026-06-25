Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrerin oder Autofahrer fährt 12-Jährigen auf dem Fahrrad an und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Willich-Schiefbahn (ots)

Ein 12-Jähriger aus Willich ist am Mittwochmorgen von einem Auto angefahren worden. Der Junge stürzte, die Autofahrerin oder der Autofahrer setzte die Fahrt einfach fort und kümmerte sich nicht um den Unfall. Der 12-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Hubertusstraße unterwegs. Die Hubertusstraße ist eine Einbahnstraße. Weil er an deren Ende nach links in die Hochstraße einbiegen wollte, ordnete er sich ganz nach links ein. Von hinten kam ein Auto heran, zog rechts an ihm vorbei und berührte ihn so, dass er zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Er sah, dass das Auto nach rechts in die Hochstraße abbog und glaubt, ein KK-Kennzeichen erkannt zu haben. Näher kann er das Auto nicht beschreiben. Der Unfall hat sich um kurz nach 7.30 Uhr ereignet. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet darum, dass sich mögliche Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /hei (492)

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