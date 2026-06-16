Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 im Benzinoring. Dort wurde am Montag zwischen 11.30 und 13 Uhr ein abgestellter Pkw beschädigt. Der Verursacher wird gesucht.

Die Halterin des VW meldete der Polizei, dass sie ihr Fahrzeug im fraglichen Zeitraum in Höhe der Berufsbildenden Schule II am Fahrbahnrand geparkt hatte. Erst als sie später zu Hause ankam, entdeckte sie am Heck des weißen Wagens Kratzer und schwarze Lackanhaftungen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Den Spuren zufolge dürfte der Verantwortliche beim Ein- oder Ausparken den VW gestreift haben. Er machte sich aber aus dem Staub, ohne den Vorfall anzuzeigen.

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht kam es am Montagnachmittag in der Stahlstraße. Auch hier wurde ein VW von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt.

In diesem Fall war der Pkw zwischen 14 und 14.45 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 8c ordnungsgemäß abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Wagen von einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Wenden an der Kreuzung Eisenstraße/Stahlstraße touchiert. Zurück blieben weiße Lackanhaftungen an dem grauen VW, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Geschätzter Schaden: rund 2.500 Euro.

Zeugen, die in einem der Fälle etwas beobachtet haben und Hinweise zum jeweiligen Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |cri

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