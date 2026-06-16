PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 im Benzinoring. Dort wurde am Montag zwischen 11.30 und 13 Uhr ein abgestellter Pkw beschädigt. Der Verursacher wird gesucht.

Die Halterin des VW meldete der Polizei, dass sie ihr Fahrzeug im fraglichen Zeitraum in Höhe der Berufsbildenden Schule II am Fahrbahnrand geparkt hatte. Erst als sie später zu Hause ankam, entdeckte sie am Heck des weißen Wagens Kratzer und schwarze Lackanhaftungen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Den Spuren zufolge dürfte der Verantwortliche beim Ein- oder Ausparken den VW gestreift haben. Er machte sich aber aus dem Staub, ohne den Vorfall anzuzeigen.

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht kam es am Montagnachmittag in der Stahlstraße. Auch hier wurde ein VW von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt.

In diesem Fall war der Pkw zwischen 14 und 14.45 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 8c ordnungsgemäß abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Wagen von einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Wenden an der Kreuzung Eisenstraße/Stahlstraße touchiert. Zurück blieben weiße Lackanhaftungen an dem grauen VW, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Geschätzter Schaden: rund 2.500 Euro.

Zeugen, die in einem der Fälle etwas beobachtet haben und Hinweise zum jeweiligen Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 17:22

    POL-PDKL: 47-Jähriger mit drei Promille unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Eine Polizeistreife hat am Sonntagabend einen Mann zu Fuß auf der Pariser Straße bemerkt. Der 47-Jährige torkelte auffällig und nutzte nicht den Gehweg, sondern die Fahrbahn. Die Beamten hielten ihn an. Hierbei stellten sie weitere Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Der Mann stimmte einem Atemalkoholtest zu. Das Ergebnis: 3,61 Promille. Da der 47-Jährige weiterhin auf der Fahrbahn laufen ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 16:53

    POL-PDKL: Unfall: Berliner Straße gesperrt

    Kaiserslautern (ots) - Ein 44-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in der Innenstadt für einen Unfall gesorgt. Er fuhr mit seinem Audi auf der Berliner Straße stadteinwärts als er mit einem Skoda kollidierte. Der 30-jährige Fahrer war auf der Lauterstraße in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Beim Spurwechsel achtete der Audi-Fahrer nicht auf den Skoda. Es kam zum Unfall. Momentan wird von einem wirtschaftlichen ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 11:22

    POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - In den Morgenstunden des 13. Juni 2026 kontrollierten Polizeibeamte gegen 04:20 Uhr in der Mühlstraße einen E-Scooter. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer, wohnhaft im Stadtgebiet Kaiserslautern, deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren