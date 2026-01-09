PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 85-Jährige wird Opfer eines Trickbetrugs - Polizei gibt Tipps, wie sie sich schützen können

Moers (ots)

Eine 85-jährige Moerserin ist Opfer eines Trickbetrugs in der Nähe des Ostrings geworden.

Gestern gegen 15:15 Uhr klingelte bei der Seniorin ein unbekannter Mann an der Wohnungstür. Dieser bat darum auf die Toilette gehen zu dürfen. Die 85-Jährige gewährte dem Mann Zutritt zum Badezimmer und begab sich anschließend in ihr Wohnzimmer. Nachdem sie die Spülung hörte und in den Flur ging, sah sie den Mann aus ihrem Schlafzimmer kommen. Dieser habe daraufhin die Wohnung fluchtartig verlassen. Die 85-Jährige stellte das Fehlen ihrer Geldbörse samt Bargeld aus dem Schlafzimmer fest.

Der Täter soll 20 bis 35 Jahre alt sein, ca. 185 cm groß, dunkle Bekleidung und Mütze, dunkler Rucksack. Weiter soll er ein rotes Damenfahrrad mitgeführt haben und in Richtung Bahnhof geflüchtet sein.

Wem ist die Person aufgefallen, auf die die Beschreibung passt und wer kann Hinweise zu ihr geben? Gegebenenfalls hat der Mann auch an anderen Haus- oder Wohnungstüren geklingelt.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 zu melden.

EG/Ref. 260108-1605

Tipps der Polizei zum Schutz vor Betrügern an der Wohnungstür:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie 
     Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie 
     eine Vertrauensperson hinzu.
   - Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der 
     Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben 
     oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das 
     gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke.
   - Schauen Sie sich Besuchende vor dem Öffnen der Tür durch den 
     Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie Unbekannten
     nur bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis 
     und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen
     Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. 
     Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer Tel. 110 zu verständigen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

