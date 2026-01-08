PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Voerde (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Poststraße in Voerde-Friedrichsfeld.

Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und gelangten so in das Wohnhaus. An der rückwärtigen Terrassentür konnten ebenfalls Einbruchspuren festgestellt werden. Hier gelang es den Tätern nicht diese zu öffnen.

Im Haus wurden die Wohnräume durchsucht und Schmuck entwendet.

Zeugen, die Wahrnehmungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260107-1100

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

