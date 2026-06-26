Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Brand auf abgemähtem Feld

Viersen-Beberich (ots)

Am Donnerstagabend haben etwa 200 Quadratmeter eines gemähten Feldes in Beberich gebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr eine Rauchentwicklung bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete, etwa in Richtung des nahen Waldstücks. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt wegen des Verdachts, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte und bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Bereich der Berliner Höhe gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (495)

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