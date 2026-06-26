POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Malerbetrieb - Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen

Niederkrüchten (ots) - In der Nacht zu Freitag war ein 19-jähriger Brüggener gegen 3:30 Uhr mit dem Fahrrad auf der Straße "Am Kamp" unterwegs. Vermutlich geriet er mit dem Rad auf den Gehweg, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei wurde er verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da Zeugen angaben, dass der junge Mann ...

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