POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Malerbetrieb - Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen
Nettetal-Lobberich (ots)
Zwischen Mittwoch, 24. Juni, 22:30 Uhr und Donnerstag, 25. Juni, 05:00 kam es zu einem Einbruch in einen Malerbetrieb in der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude und entwendete Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (497)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell