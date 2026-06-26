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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Malerbetrieb - Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen

Nettetal-Lobberich (ots)

Zwischen Mittwoch, 24. Juni, 22:30 Uhr und Donnerstag, 25. Juni, 05:00 kam es zu einem Einbruch in einen Malerbetrieb in der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude und entwendete Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (497)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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