Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt - Sperrungen und Evakuierung laufen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Wir unterstützen die Stadt Nettetal mit ihren Maßnahmen - auch, indem wir ihre Pressemeldung teilen.

Bei Bauarbeiten im Industriegebiet "An der Kleinbahn" in Nettetal-Kaldenkirchen wurde heute eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort und hat nach Begutachtung entschieden, den Blindgänger vor Ort kontrolliert zu sprengen, da eine Entschärfung nicht vertretbar ist. Für die Dauer der Maßnahme wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Hierzu gehören die Sperrung der Eisenbahnstrecke im betroffenen Bereich, die Sperrung der Autobahn A 61 sowie die Evakuierung eines Umkreises von 600 Metern um den Fundort. Die von der Evakuierung betroffene Bevölkerung wird durch die Einsatzkräfte informiert und aufgefordert, den Gefahrenbereich rechtzeitig zu verlassen. Die Beschilderung der Umleitungsstrecken wird derzeit eingerichtet. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken nach deren Einrichtung zu folgen und den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Die Evakuierungsmaßnahmen sowie die Sperrungen dienen dem Schutz der Bevölkerung. Die zuständigen Einsatzkräfte bitten alle Betroffenen, den Anweisungen vor Ort Folge zu leisten und den Gefahrenbereich zu meiden.

Über den Abschluss der Maßnahme sowie die Aufhebung der Sperrungen und der Evakuierung wird informiert, sobald die Gefahr beseitigt ist. /(502)

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