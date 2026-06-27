Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Viersen (ots)

Am Samstag befährt gegen 14:10 Uhr eine 56jährige Pkw-Fahrerin aus Viersen den Rohrbuschweg in Viersen-Dülken. Beim Abbiegen auf die Brabanter Straße nach links in Richtung Venloer Straße, übersieht sie den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 29jährigen Motorradfahrer aus Krefeld, der die Brabanter Straße in Richtung Viersen-Süchteln befuhr. Bei einem Ausweichversuch kollidiert die Pkw-Fahrerin offenbar zunächst leicht mit dem Motorradfahrer und anschließend mit einem abgestellten Pkw. Der Motorradfahrer stürzt zu Boden und wird verletzt mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Die Pkw mussten abgeschleppt waren, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrbahn musste für etwa 2 Stunden gesperrt werden. Da zunächst von schwereren Verletzungen ausgegangen werden musste, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der im weiteren Verlauf nicht mehr zum Einsatz kam. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162-377/0 melden. /bru (501)

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