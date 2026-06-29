Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Jugendliche nach Bremsung in Bus verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Samstagabend um kurz nach 19 Uhr sind nach aktuellem Ermittlungsstand drei Jugendliche - alle 15 Jahre alt, einer aus Krefeld, die anderen beiden aus Tönisvorst - leicht verletzt worden. Sie befanden sich in einer größeren Gruppe von Jugendlichen in einem Linienbus, der auf der St. Töniser Straße in Vorst in Richtung St. Tönis unterwegs war. Der Busfahrer, ein 40-jähriger Mönchengladbacher, musste laut einer ersten Zeugenaussage bremsen, wobei es zum Sturz der Jungen gekommen sein soll. Die Gruppe Jugendlicher war vorher im Bus wohl mit dem Busfahrer in Streit über angemessenes Verhalten im Bus geraten. Nach der Bremsung soll es zu einem weiteren Wortgefecht zwischen der Gruppe und dem Busfahrer gekommen sein, an dessen Ende der Busfahrer die Jugendlichen des Busses verwies. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zur Aufklärung des genauen Hergangs bittet die Polizei darum, dass sich mögliche weitere Zeuginnen oder Zeugen melden. Bitte nutzen Sie hierzu die Rufnummer 02162/377-0. /hei (506)

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