Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unbekannter attackiert 45-jährigen - Kripo bittet um Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, wurde ein 45-Jähriger Mann aus Dülken bei einer Attacke leicht verletzt. Er habe gegen 21.20 Uhr auf einer Parkbank an der Narrenmühle gesessen, als zwei Unbekannte auf ihn zugekommen seien. Einer habe ihn unvermittelt ins Gesicht getreten und anschließen geschlagen. Danach seien beide in Richtung Buscher Weg weggerannt. Der 45-jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Er beschreibt den Angreifer als etwa 170cm groß. Er habe kurze blonde Haare und tätowierte Arme. Der zweite Unbekannte sei etwa 190cm groß und habe ebenfalls blonde Haare. Das Kriminalkommissariat 3 ermittelt und bittet um Hinweise auf die beiden Unbekannten über die 02162/377-0. /wg (510)

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