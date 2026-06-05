Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht der sexuellen Belästigung/Tatverdächtiger gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit zwei Fotos nach einem unbekannten Mann. Der Gesuchte steht im Verdacht, am 2. März 2026 eine 23 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben. Die Geschädigte befand sich gegen 14.20 Uhr im U-Bahnhof an der Rolandstraße in Schalke, als sie von dem unbekannten Tatverdächtigen angesprochen wurde. Trotz mehrmaliger Versuche, Distanz zu ihm herzustellen, konnte dieser ihr folgen und ihr nachfolgend mehrmals mit Nachdruck ans Gesäß fassen. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Da bisherige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft nun Fotos des Gesuchten zur Veröffentlichung freigegeben. Sie finden diese unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/205619

Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

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