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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Bombensprengung erfolgreich

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Hier teilen wir die Meldung der Stadt Nettetal: Die Sprengung ist erfolgreich verlaufen! Um 19:38 Uhr hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst die heute Vormittag entdeckte Fliegerbombe auf einem Baugebiet "An der Kleinbahn" in Nettetal-Kaldenkirchen erfolgreich gesprengt. Die Straßensperrungen innerorts sowie auf der Autobahn 61 werden in Kürze aufgehoben, die von der Evakuierung betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner können in ihre Häuser beziehungsweise Wohnungen zurückkehren. Wann die Bahnstrecke wieder freigegeben wird, entscheidet das Notfallmanagement der Deutschen Bahn. (511)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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