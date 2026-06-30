Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unbekannte brechen auf Baustellen ein

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Freitagmittag und Montagmorgen zu zwei Einbrüchen auf Baustellen. In der Straße "An der Kleinbahn" in Kaldenkirchen versuchte mindestens eine Person, in einen Baucontainer der dortigen Baustelle einzubrechen. Dies gelang der Person jedoch nicht. Von dem Gelände wurde jedoch eine Kabeltrommel entwendet. Ein weiterer Einbruch auf ein Baustellengelände ereignete sich in der Poststraße in Kaldenkirchen. Hier brach ebenfalls mindestens eine unbekannte Person gewaltsam durch ein Bauzaunelement auf das Gelände ein und entwendete Kupfer. Ob die beiden Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (513)

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