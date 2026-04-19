Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr um 03:38 Uhr über den Notruf telefonisch zu einem Kellerbrand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus im Ortsteil Scholven alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus den Kellerfenstern auf der Gebäuderückseite, zudem war der Treppenraum verraucht.

Umgehend wurden mehrere Personen mithilfe von Fluchthauben aus dem Gebäude geführt und dem Rettungsdienst übergeben. Es wurden keine Personen verletzt. Nach der Sichtung durch die Notärztin wurde zur Betreuung der Betroffenen ein Bus der BOGESTRA eingesetzt. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung im Kellergeschoss unter Atemschutz eingeleitet.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Beteiligt waren die Einheiten FW 2 Buer, FW 4 Hassel und FW 1 Altstadt. Die Löschzüge 12 Buer-Mitte und 15 Scholven-Hassel stellten währenddessen den Grundschutz im Stadtgebiet sicher.

Der Einsatz konnte nach etwa zwei Stunden beendet werden. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell