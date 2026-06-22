Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Familienstreit führt zu größerem Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Beteiligten zweier Familien ist die Polizei am Sonntagabend, 21. Juni 2026, nach Hassel ausgerückt. Zuvor waren gegen 21.45 Uhr bei der Leitstelle der Polizei zahlreiche Notrufe eingegangen, bei denen die Anrufer von Schüssen am Nateweg berichteten. Vor Ort trafen Polizeibeamte auf eine größere Personengruppe, die sich in einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung befand. Die Beamten trennten die sich streitenden Parteien, führten mit mehreren Beteiligten Gefährderansprachen durch und erteilten zahlreichen Schaulustigen Platzverweise. Ein verletzter 62-jähriger Gelsenkirchener wurde vor Ort medizinisch versorgt, verzichtete aber auf eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus.

Eine Schusswaffe konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Aufgrund von Hinweisen auf einen 38-Jährigen, der als Beteiligter eine Waffe abgefeuert haben soll, suchten die Einsatzkräfte die Wohnanschrift des Gelsenkircheners in Hassel auf. Der 38-Jährige, der über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügt, händigte den Beamten zwei Schusswaffen und Munition aus, die diese daraufhin sicherstellten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung und zu den Hintergründen dauern an.

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