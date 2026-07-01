Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Gullydeckel verschwunden - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.06.2026 wurde ein Gullydeckel dem Krefelder Weg in Kempen entwendet. Dieser befand sich am Montag gegen 19:00 Uhr noch ordnungsgemäß in der Fahrbahn. Am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde festgestellt, dass der Gullydeckel fehlte. Das Entfernen eines Gullydeckels stellt nicht nur einen Diebstahl dar, sondern ist auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Durch den offenen Schacht entsteht eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmende. Insbesondere für Radfahrende, Motorradfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger können dadurch schwerste Verletzungen entstehen. Verursacht das Entfernen eines Gullydeckels einen Verkehrsunfall oder Personenschaden, kann dies für die Verantwortlichen erhebliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Das Verkehrskommissariat sucht nach Hinweisen zum Verschwinden des Gullydeckels. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (519)

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