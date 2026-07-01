Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei verhindert weitere Straftaten durch Ingewahrsamnahme

Viersen (ots)

Die Einsatzbeamten nahmen am 30.06.2026 zwei männliche Tatverdächtige, nach zwei gefährlichen Körperverletzungen, in Gewahrsam. Am gestrigen Nachmittag gegen 14 Uhr stritten sich zwei Männer in einem Wohngebäude auf der Heinz-Luhnen-Straße in Viersen. Als ein Unbeteiligter seine Wohnungstür öffnete, wurde er unvermittelt von einem der Männer ins Gesicht geschlagen. Anschließend wurde er in seinem Büro von beiden Männern weitergeschlagen und zu Boden getreten. Trotz der Angriffe konnte sich der Geschädigte auf den Dachboden flüchten. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die zwei Unbekannten sind in der Zeit mit einer weiteren Person in Richtung Bahnhof gegangen. Dort stand ein Firmenwagen mit zwei männlichen Insassen. Dieses Auto wurde von den gleichen zwei Tatverdächtigen mit Gewalt beschädigt, sodass eine Scheibe des Fahrzeugs zu Bruch ging und einer der Insassen verletzt wurde. Die Polizei konnte beide Tatverdächtigen antreffen und in Gewahrsam nehmen. Zudem wurde ihnen aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. /rb (518)

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