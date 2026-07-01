Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Brüggen-Bracht (ots)

Gestern kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch auf der Stifterstraße in Bracht. Gegen 10:50 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Einfamilienhauses ein. Die Alarmanlage schlug an und vertrieb die Täter. Es wurde offenbar nichts entwendet. Haben Sie den Alarm gehört oder im Bereich der Stifterstraße verdächtige Personen beobachtet? Melden Sie Ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (521)

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