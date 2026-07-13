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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden von Fahrradfahrern

Wittlich und Eckfeld (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit mittelschwer verletzten Radfahrern mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 12.07.2026 registrieren.

Am 12.07.2026 gegen 12:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Rennradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Friedrichstraße in Wittlich. Er hatte an seinem Lenker eine Tüte hängen, welche sich in den Speichen verfing und ihn zu Fall brachte. Der Radfahrer, welcher keinen Fahrradhelm trug, überschlug sich und wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

In diesem Zusammenhang darf von Seiten der Polizeiinspektion Wittlich appelliert werden: "Tragen Sie Ihren Fahrradhelm! Zudem sollte der Transport von Gegenständen auf dem Fahrrad in dafür vorgesehenen Behältnissen, auf Gepäckträgern erfolgen!"

Am 12.07.2026 gegen 13:35 Uhr befuhr eine 76-jährge Radfahrerin aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Fahrrad den Maare-Mosel-Radweg im Bereich von Eckfeld. Hier kommt sie aufgrund eines Fahr- bzw. Bremsfehlers auf einer abschüssigen Strecke ins Straucheln und verliert die Kontrolle über das Rad. Sie kommt zu Fall und wird mittelschwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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