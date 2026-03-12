POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrer flüchtet nach Unfall

Fulda. Am Mittwoch (11.03.), gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrer und ein 53-jähriger Beifahrer, beide aus Hünfeld, mit einem Mercedes Sprinter die L3378 aus Michelsrombach kommend in Richtung Fulda. Auf der kurvenreichen Strecke im Michelsrombacher Wald kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Unfallgeschehen und alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete der augenscheinlich leicht verletzte Fahrer des Sprinters in den Wald. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie den 31-Jährigen schließlich in einem Waldstück antreffen und vorläufig festnehmen. Auch der Grund für die Flucht erschloss sich nun: Augenscheinlich stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol, sodass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde.

Der Fahrer und Beifahrer verletzten sich im Verlauf des Unfallgeschehens leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Der 31-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Kreuzungsunfall

Fulda. Am Mittwoch (11.03.) befuhr eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin zusammen mit ihren drei Beifahrern im Alter von 52, 18 und 36 Jahren, alle aus Fulda, die Straße "Am Kleegarten" in Richtung Petersberger Straße. An der Kreuzung musste die Fahrerin aufgrund der roten Ampel warten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und es kam aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines von links kommenden 29-Jährigen, der die Petersberger Straße in aufsteigender Richtung befuhr. Bei dem Unfall wurden die Mercedes-Fahrerin sowie ihre Mitfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 17.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Bebra. Am Mittwoch (11.03.), gegen 21.45 Uhr, ereignete sich auf der Hersfelder Straße in Bebra ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger VW-Fahrer aus Bebra beabsichtigte, von der B27 kommend in die Auestraße abzubiegen und wollte verkehrsbedingt an einem Stopp-Schild halten. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer aus Werra-Suhl-Tal, der aus der entgegenkommenden Richtung kam und ebenfalls in die Auestraße abbiegen wollte, stieß aus bislang nicht geklärten Gründen mit dem VW-Fahrer zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt.

Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Hersfeld. In der Nacht von Dienstag (10.03.) auf Mittwoch (12.03.), zwischen 0 Uhr und 14 Uhr, wurde ein Ford-Kombi auf einem Parkplatz in der Straße "Im Zellersgrund" beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den rechten Kotflügel und Stoßstangenbereich des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Ausparken mit E-Scooter-Fahrer

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (11.03.) gegen 15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Elektrogeschäftes in der Frankfurter Straße zu einem Unfall. Ein 56-jähriger VW-Fahrer aus Ludwigsau touchierte beim Ausparken aus einer Parkbucht einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Fulda. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.550 Euro.

