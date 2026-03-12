Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Lagerhalle - Diebstahl aus Pkw - Versuchter Aufbruch von Snackautomat

Fulda (ots)

Diebstahl aus Lagerhalle

Dipperz. Zwischen Mittwoch (25.02.) und Dienstag (10.03.) entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Straße "Külos" drei Gelenkwellen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Zwischen Montag (09.03.), 18.40 Uhr, und Mittwoch (11.03.), 17.35 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem BMW M4, welcher im Zieherser Weg abgestellt war, neben Bargeld auch die Zulassungsbescheinigung Teil I. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Aufbruch von Snackautomat

Fulda. Am Mittwoch (11.03.), gegen 17.20 Uhr, versuchte eine derzeit unbekannte Person einen Snackautomaten in der Robert-Kircher-Straße aufzubrechen. Der Automat befindet sich in einem Automatenkiosk , welches über eine Videoüberwachung verfügt. Bei dem Versuch einen Automaten aufzubrechen, wurde ein Alarm ausgelöst und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schwarzer Hoodie mit Kapuze, schwarze Hose, weiße Sneaker Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

