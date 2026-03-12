Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl von Baustelle - Einbruch in Wohnung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Dieseldiebstahl von Baustelle

Niederaula. In der Nacht von Dienstag (10.03.) auf Mittwoch (11.03.) brachen Unbekannte in der Jossastraße in Niederjossa einen Kraftstofftank einer Baustelle auf und entwendeten eine größere Menge an Dieselkraftstoff. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Rotenburg. Unbekannte brachen am Mittwoch (11.03.) im Zeitraum von 17.45 Uhr bis 23 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße ein. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Bewohners und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten aus der Wohnung Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell