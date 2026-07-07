POL-UL: (BC) Dürmentingen - Raser gestoppt
Besonders eilig hatten es am Montag zwei Fahrzeuglenker bei Dürmentingen.
Ulm (ots)
Am späten Vormittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen zwischen Dürmentingen und Kanzach durch. Zwei Fahrzeuglenker hatten es dort besonders eilig. Ein 61-jähriger BMW-Fahrer wurde mit 139 km/h gestoppt und ein 18-jähriger Fahranfänger in seinem Kleintransporter war mit 131 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Beide Fahrer sehen nun einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg entgegen.
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