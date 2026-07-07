Ulm (ots) - Um kurz nach 7 Uhr war der Radler mit seinem Citybike auf der Heidenheimer Straße unterwegs. Der Radfahrer stürzte und erlitt dabei Verletzungen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer über zwei Promille hatte. Er musste mit in ein Krankenhaus und sich Blut abnehmen ...

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