Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Wiesenfläche

Wittlich (ots)

Am 13.07.2026 gegen 18:14 Uhr kam es aus bisher unbekannten Gründen zum Brand eines Gebüschs und einer Wiesenfläche im Bereich der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Es entstand ein Schaden an etwa 50qm Wiesenfläche.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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