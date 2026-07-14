Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Europäisches Folklore Festival 2026

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende fand in Bitburg das alljährliche Folklore Festival statt. Die Veranstaltung wurde insgesamt gut bis sehr gut besucht. Die Polizeiinspektion Bitburg zeigte in enger Abstimmung mit dem Veranstalter sichtbare Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände. Von Freitag bis Sonntag wurde ein gänzlich friedlicher Verlauf ohne jegliche Störungen verzeichnet, was bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung sehr positiv bewertet wird. Lediglich in der Nacht auf Dienstag wurde eine Strafanzeigen wegen Körperverletzung und eine weitere wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der Tatverdächtige im Falle der Körperverletzung musste in Polizeigewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Maßnahme. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. In dem Fall der gefährlichen Körperverletzung kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor der Stadthalle. Mindestens zwei Beteiligte wurden hierbei leicht verletzt.

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