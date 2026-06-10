Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer entzieht sich der Kontrolle

Salmtal (ots)

Am 09.06.2026 gegen 20:00 Uhr wurden von mehreren Zeugen junge Fahrzeugführende mit ihren Motorrädern im Bereich der Straße "Salmaue" in Salmtal gemeldet.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Örtlichkeit angefahren.

Beim Annähern an die Örtlichkeit erkannten die Beamtinnen und Beamten eine Gruppe von jungen Fahrern, welche mit ihren Motorrädern zusammenstanden.

Beim Erblicken des Streifenwagens entfernte sich einer der Motorradfahrer mit seinem dunklen Fahrzeug fluchtartig. Der Fahrzeugführer selbst war dunkel gekleidet und trug einen auffällig weißen Motorradhelm.

Ein Kennzeichen war an dem Fahrzeug nicht angebracht. Eine durchgeführte Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst negativ.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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