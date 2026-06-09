Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Gerolstein auf dem Eichenplatz

Gerolstein (ots)

Am Montag, den 08.06.2026, parkte ein Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 14:55 Uhr bis 16:05 Uhr auf dem Eichenplatz an der L 29 zwischen Gerolstein und Büscheich seinen PKW, Skoda Fabia Kombi.

Gegen 16:05 Uhr stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange, linksseitig in einer Höhe von ca. 37 bis 70 cm fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Etwaige Zeugen der Tatbegehung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

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