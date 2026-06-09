PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Gerolstein auf dem Eichenplatz

Gerolstein (ots)

Am Montag, den 08.06.2026, parkte ein Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 14:55 Uhr bis 16:05 Uhr auf dem Eichenplatz an der L 29 zwischen Gerolstein und Büscheich seinen PKW, Skoda Fabia Kombi.

Gegen 16:05 Uhr stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange, linksseitig in einer Höhe von ca. 37 bis 70 cm fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Etwaige Zeugen der Tatbegehung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 07:45

    POL-PDWIL: Brand eines Gartenhauses

    Osann-Monzel (ots) - Am 08.06.2026 gegen 18:31 Uhr kam es zu einem Brand eines Gartenhauses in der Brunnenstraße in Osann-Monzel. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf andere Gebäude bestand nicht. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Das Gartenhaus wurde ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 07:44

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 08.06.2026 zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Parkhaus des GLOBUS-Marktes in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich. Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Focus und beschädigte diesen im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren