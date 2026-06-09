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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Gartenhauses

Osann-Monzel (ots)

Am 08.06.2026 gegen 18:31 Uhr kam es zu einem Brand eines Gartenhauses in der Brunnenstraße in Osann-Monzel.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf andere Gebäude bestand nicht.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Das Gartenhaus wurde im Bereich des Dachs leicht beschädigt, der Schaden beläuft sich in einem niedrigen Bereich.

Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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