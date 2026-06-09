Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fassadenbrand

Olmscheid (ots)

Am Nachmittag des 07.06.26 kam es in Olmscheid zu einen Feuerwehreinsatz aufgrund eines Fassadenbrandes an einem Rohbau.

Der Brand wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch Arbeiten mit einem Bitumenbrenner, der tags zuvor im Einsatz war, ausgelöst.

Zum Zeitpunkt des Brandes haben sich keine Personen im Gebäude befunden und es wurde niemand verletzt.

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren aus Olmscheid, Arzfeld, Jucken und Daleiden, die mit insgesamt etwa 40 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der entstandene Sachschaden auf einem vierstelligen Betrag gehalten werden.

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