Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung und ohne Versicherung, Kennzeichenmissbrauch

Platten (ots)

Am 06.06.2026 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen den Martinweg in der Ortslage von Platten.

Nach erfolgten Zeugenhinweisen über eine unsichere Fahrweise dieses Fahrzeuges wurde der junge Mann durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich kontrolliert.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war, das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen und versichert war und der 29-Jährige zudem mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

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