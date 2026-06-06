Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl aus PKW

Prüm (ots)

In der Nacht vom 04.06.2026 auf den 05.06.2026 wurde durch unbekannte Täter in Prüm in der Bertradastraße in einen parkenden Pkw eingebrochen und eine Geldbörse entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Fahrzeug, indem sie eine der Scheiben einschlugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

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