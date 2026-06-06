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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von E-Scooter

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 04.06.2026, 20:00 Uhr bis 05.06.2026, 09:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Zossenstraße in Wittlich.

Durch die nicht verschlossene Hauseingangstüre gelangten sie in das Treppenhaus des Anwesens und entwendeten hier einen abgestellten E-Scooter.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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