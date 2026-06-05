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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osann-Monzel (ots)

Am 04.06.2026 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Fahrrad die Oberstraße in Osann-Monzel in Richtung der Brunnenstraße.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Radfahrer in einer Linkskurve auf einem Gefällstück die Kontrolle über sein Rad und stürzte nach Kollision mit einem Eisengeländer.

Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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