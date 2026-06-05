Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 04.06.2026 gegen 15:55 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet als dieser die Römerstraße in Wittlich befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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