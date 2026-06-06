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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osann-Monzel (ots)

Am 05.06.2026 gegen 16:34 Uhr befuhr ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 47 aus Klausen kommend in Richtung Osann-Monzel.

Hier kollidierte er aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstands mit dem Fahrzeug einer vorausfahrenden 19-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Bernkastel-Kues, welche verkehrsbedingt an der Einmündung zu Landstraße 53 anhalten musste.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit.

Die Beifahrerin der 19-Jährigen wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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