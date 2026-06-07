Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Zweiradfahrern

Wittlich (ots)

Am 06.06.2026 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Landstraße 141, Höhe des Kreisverkehrs am "Gartenland Schmitt" durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem motorisierten Zweiradverkehr.

Es wurde einige Motorradfahrer kontrolliert. Erfreulicherweise ergaben sich keine festgestellten Verstöße.

Es ergaben sich zudem gute Gespräche über die Verkehrssicherheit.

Gegen 10:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet als dieser den Radweg an der L 141 in Wittlich befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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