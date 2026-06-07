PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Zweiradfahrern

Wittlich (ots)

Am 06.06.2026 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Landstraße 141, Höhe des Kreisverkehrs am "Gartenland Schmitt" durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem motorisierten Zweiradverkehr.

Es wurde einige Motorradfahrer kontrolliert. Erfreulicherweise ergaben sich keine festgestellten Verstöße.

Es ergaben sich zudem gute Gespräche über die Verkehrssicherheit.

Gegen 10:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet als dieser den Radweg an der L 141 in Wittlich befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 14:53

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl aus PKW

    Prüm (ots) - In der Nacht vom 04.06.2026 auf den 05.06.2026 wurde durch unbekannte Täter in Prüm in der Bertradastraße in einen parkenden Pkw eingebrochen und eine Geldbörse entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Fahrzeug, indem sie eine der Scheiben einschlugen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 05:46

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Osann-Monzel (ots) - Am 05.06.2026 gegen 16:34 Uhr befuhr ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 47 aus Klausen kommend in Richtung Osann-Monzel. Hier kollidierte er aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstands mit dem Fahrzeug einer vorausfahrenden 19-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Bernkastel-Kues, welche verkehrsbedingt an der Einmündung zu ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 05:45

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall, Geschädigter hat diesen unter Umständen noch nicht bemerkt

    Wittlich (ots) - Am 05.06.2026 gegen 15:45 Uhr befuhr eine 46-jähriger Fahrzeugführerin aus der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Fahrzeug die Römerstraße in Wittlich in Richtung der Landstraße 141. Hier touchierte sie beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 26 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren