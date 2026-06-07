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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 05.06.2026 zwischen 08:50 Uhr 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Römerstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen (VW Bus) und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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