POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (22.12.2025), gegen 23:05 Uhr, fuhr ein Smart auf der Christoph-Köwerath-Straße in Richtung Heinz-Schifferdecker-Straße als er, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr, einen am rechten Straßenrand abgestellten grauen Ford Kuga streifte. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern. Der Unfall wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

