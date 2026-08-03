Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Glasflaschen auf Rollerfahrer geworfen - Zwei Tatverdächtige in Gewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (02.08.2026), gegen 21:00 Uhr, warfen zwei 21- und 36-jährige Männer in der Hauptstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim mehrere Glasflaschen auf einen vorbeifahrenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde dabei nicht getroffen und blieb unverletzt. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeikräfte die beiden Tatverdächtigen auf dem Gelände einer Tankstelle an. Beide Männer machten einen erheblich alkoholisierten Eindruck. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von jeweils über 3,0 Promille. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen durch eine Ärztin Blutproben entnommen wurden. Anschließend wurden sie dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie weiterer in Betracht kommender Straftaten dauern an.

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