PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Glasflaschen auf Rollerfahrer geworfen - Zwei Tatverdächtige in Gewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (02.08.2026), gegen 21:00 Uhr, warfen zwei 21- und 36-jährige Männer in der Hauptstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim mehrere Glasflaschen auf einen vorbeifahrenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde dabei nicht getroffen und blieb unverletzt. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeikräfte die beiden Tatverdächtigen auf dem Gelände einer Tankstelle an. Beide Männer machten einen erheblich alkoholisierten Eindruck. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von jeweils über 3,0 Promille. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen durch eine Ärztin Blutproben entnommen wurden. Anschließend wurden sie dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie weiterer in Betracht kommender Straftaten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:38

    POL-PDLU: Fahrradfahrer flüchtet nach Rotlichtverstoß und Verkehrsunfall mit PKW

    Schifferstadt (ots) - Ein Missachten des Rotlichts führte am Sonntag (02.08.2026) gegen 12 Uhr an der Kreuzung Mutterstadter Straße und Bahnhofstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall, nach dem der Verursacher flüchtete. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Mutterstadter Straße in Fahrtrichtung Altenhofstraße und passierte die dortige ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 09:54

    POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus Snackautomat

    Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) - Am Morgen des 03.08.2026 gegen 01:19 Uhr kam es in der Budapester Straße in Ludwigshafen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus einem Snackautomaten. Laut einem Zeugen sollen vier Jugendliche die Scheibe des Automaten mit einem Pflasterstein eingeschlagen haben. Ob es den Jugendlichen letztlich gelang Ware zu entwenden ist bislang unklar. Eine Beschreibung der Täter konnte nicht ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 09:50

    POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung mit unbekannten Beteiligten

    Ludwigshafen-Hem (ots) - Am Dienstag, den 02.08.2026 gegen 15:50 Uhr kam es in der Hartmannstraße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei soll ein Mann einen anderen Mann zunächst angeschrien und dann zu Boden geschlagen haben. Auf dem Boden habe der Mann zusätzlich auf sein Opfer eingetreten. Eine unbeteiligte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren