Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Snackautomat in Güstrow geknackt - Polizei stellt mehrere Tatverdächtige

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht wurde der Güstrower Polizei ein Aufbruch eines Snackautomaten im St.-Jürgens-Weg gemeldet. Ein Zeuge meldete gegen 00:30 Uhr, dass sich eine Gruppe Jugendlicher an dem dortigen Automaten zu schaffen macht. Zuvor sollen sich mehrere Jugendliche auf dem daneben befindlichen Friedhof aufgehalten haben. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten zunächst einige dieser Personen. Augenscheinlich wurde gewaltsam auf einen dort befindlichen Snackautomaten eingewirkt und dieser beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 430EUR. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Zudem wurde eine beschädigte Videokamera am Snackautomaten aufgefunden, die zuvor am direkt angrenzenden Wohnblock angebracht war.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten letztlich am Tatort und in der unmittelbaren Umgebung durch eine sofortige Fahndung sechs Personen aufgreifen. Bei den Personen handelte es sich um fünf Jugendliche und Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren, wobei einer die tunesische Staatsbürgerschaft besitzt. Weiterhin befand sich auch eine 21-jährige Frau unter dieser Personengruppe. Einige der Personen waren der Polizei bereits aus vergangenen Einsätzen bekannt. Sofern nicht anders benannt, besaßen alle Beteiligten die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen aufgrund des Verdachtes des besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung.

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