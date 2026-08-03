Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus Snackautomat

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Am Morgen des 03.08.2026 gegen 01:19 Uhr kam es in der Budapester Straße in Ludwigshafen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus einem Snackautomaten. Laut einem Zeugen sollen vier Jugendliche die Scheibe des Automaten mit einem Pflasterstein eingeschlagen haben. Ob es den Jugendlichen letztlich gelang Ware zu entwenden ist bislang unklar. Eine Beschreibung der Täter konnte nicht erhoben werden.

Sollten sie Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0621 963-24250; E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de)

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