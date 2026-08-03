PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus Snackautomat

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Am Morgen des 03.08.2026 gegen 01:19 Uhr kam es in der Budapester Straße in Ludwigshafen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus einem Snackautomaten. Laut einem Zeugen sollen vier Jugendliche die Scheibe des Automaten mit einem Pflasterstein eingeschlagen haben. Ob es den Jugendlichen letztlich gelang Ware zu entwenden ist bislang unklar. Eine Beschreibung der Täter konnte nicht erhoben werden.

Sollten sie Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0621 963-24250; E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24204
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 09:50

    POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung mit unbekannten Beteiligten

    Ludwigshafen-Hem (ots) - Am Dienstag, den 02.08.2026 gegen 15:50 Uhr kam es in der Hartmannstraße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei soll ein Mann einen anderen Mann zunächst angeschrien und dann zu Boden geschlagen haben. Auf dem Boden habe der Mann zusätzlich auf sein Opfer eingetreten. Eine unbeteiligte, ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 09:36

    POL-PDLU: Polizeihubschrauber über Ludwigshafen

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen kreiste für ungefähr eine Stunde der Polizeihubschrauber über Ludwigshafen. Grund war die seit Samstag bestehende Sperrung der Hochstraße Nord und deren Auswirkung auf den Straßenverkehr. Diese Maßnahme diente der Erkennung und Optimierung von möglichen Problemstellen im Zusammenhang mit den Sperrmaßnahmen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 11:28

    POL-PDLU: 19.000EUR Schaden nach Geldanlagebetrug

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Ein 83-Jähriger aus Ludwigshafen zeigte am Samstag, den 01.08.2026, einen Betrug zu seinem Nachteil an. Der Mann sei durch eine unbekannte Frau angerufen worden. Diese habe ihn von einer Geldanlage mit einer Gewinnausschüttung von 60.000EUR überzeugt. Mithilfe einer App habe sich die Täterin Zugriff auf das Mobilgerät des Geschädigten verschafft. Hier tätigte sie eigenständig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren